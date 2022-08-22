Тен Хаг рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» провалил старт АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг прокомментировал неудачный старт команды в АПЛ.

«У нас была хорошая предсезонка, но потом Марсьяль травмировался, Роналду был не готов.

В первой игре у нас было в старте два центральных защитника, которые не играли вместе, а также вратарь, проведший не лучший период карьеры. Поэтому причины есть, но мы их исправим. Результаты будут лучше», - приводят слова специалиста британские СМИ.

Напомним, в первом туре «МЮ» на своем поле уступил «Брайтону» (1:2), а неделей спустя оказался разгромлен в Брентфорде (0:4).

Сегодня подопечные Тен Хага на своем поле примут «Ливерпуль». Начало встречи в 22.00 по московскому времени.