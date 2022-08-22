Клоп о Салахе: Он пытается что-то добавить в свою игру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего команды Мохамеда Салаха.

«Очевидно, что он лучший профессионал и он действительно пытается что-то добавить в свою игру. Он лучший, лучший, лучший нападающий. А с его цифрами, не только по голам, но и по результативным передачам, это здорово», - приводят слова немецкого специалиста британские СМИ.

Напомним, после двух туров «Ливерпуль» с двумя очками осел в середине турнирной таблицы.

Сегодня команда Клоппа на выезде сыграет против «Манчестер Юнайтед».