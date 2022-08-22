Главный тренер «Краснодара» назвал причины, по которым мог уйти Шапи-Сулейманов

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался об уходе полузащитника Магомеда Шапи-Сулейманова в аренду в «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

«Не знаю, что случилось. Все очень быстро произошло. Тяжело комментировать. Наверное, он хотел получать больше времени, как и любой игрок. Быть в основном составе.

Но не так много времени прошло, чтобы сказать, что он не доказал или был слабее ребят, которые выходили в старте. Я думаю, ему немного не хватило терпения. И тут уже дело выбора. Мы никогда не говорили ему, что он нам не подходит», - приводит слова Сторожука «Метарейтинг».

Сулейманов начинал взрослую карьеру в «Краснодаре». За основной состав «быков» вингер провел 122 матча, в которых забил 22 мяча и отдал восемь голевых передач.

Прошлый сезон 22-летний футболист провел за турецкий «Гиресунспор». В его активе 1 матч.