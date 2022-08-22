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Экс-вратарь «МЮ» Фостер о Роналду: Он суперпрофессионал и не будет вызывать разногласий в раздевалке

Ветеран отрицает негативное влияние португальца на атмосферу в команде.
22 августа 2022 11:50
автор: Александр Шульгин

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер отрицает возможность негативного влияния Кришитану Роналду на атмосферу в команде.

«Роналду всегда разговаривал с людьми. Он всегда пытался наладить контакт с футболистами, мог посмеяться и все такое. Но он никогда не был разрушительной силой в раздевалке. Никогда. Я могу гарантировать, что Роналду не будет вызывать разногласия и поднимать шум в раздевалке», - приводят слова ветерана британские СМИ.

Напомним, на старте нынешнего сезона АПЛ «МЮ» потерпел два поражения в двух матчах. Сегодня манкунианцы дома сыграют против «Ливерпуля».

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Ветеран отрицает негативное влияние португальца на атмосферу в команде.
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