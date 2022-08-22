Экс-вратарь «МЮ» Фостер о Роналду: Он суперпрофессионал и не будет вызывать разногласий в раздевалке

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Бен Фостер отрицает возможность негативного влияния Кришитану Роналду на атмосферу в команде.

«Роналду всегда разговаривал с людьми. Он всегда пытался наладить контакт с футболистами, мог посмеяться и все такое. Но он никогда не был разрушительной силой в раздевалке. Никогда. Я могу гарантировать, что Роналду не будет вызывать разногласия и поднимать шум в раздевалке», - приводят слова ветерана британские СМИ.

Напомним, на старте нынешнего сезона АПЛ «МЮ» потерпел два поражения в двух матчах. Сегодня манкунианцы дома сыграют против «Ливерпуля».