Уткин прокомментировал хейт «Динамо» в адрес Умярова

Комментатор Василий Уткин отреагировал на новость о том, что «Динамо» потроллило полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, допустившего результативную ошибку в матче между этими командами.

«Самое удивительное, что «Динамо» напустилось на Умярова на всех уровнях, включая директорат, с колкостями по этому поводу. Интересно, если это настолько безнравственно, то что же вы сами так себя ведёте?

А то, что Умяров часто бывает слабым звеном в «Спартаке», это видно уже не в первый раз. Он и в Суперкубке два гола «привёз» – второй и третий, которые обеспечили «Зениту» разгром», - сказал Василий в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо». «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне и уступил первое место в турнирной таблице «Зениту».