«Лукойл» купил сто процентов акций «Спартака», Федун сложил все полномочия

«Лукойл» объявил о приобретении ста процентов акций «Спартака».

«Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Федора Черенкова в Тушино. Также Компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.

Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны «Лукойла» и других партнеров Клуба, позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам.

Также информируем, что в связи с выходом из состава акционеров Клуба Леонид Федун слагает полномочия Президента, члена и Председателя Совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участие в управлении Клубом», - говорится в заявлении пресс-службы нефтяной корпорации.

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. Ранее он покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с семейными обстоятельствами, а также достижением пенсионного возраста.

При Леониде Арнольдовиче московский клуб становился чемпионом страны (сезон-2016/2017), обладателем Кубка России (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017).

В настоящий момент «Спартак» занимает второе место в российской премьер-лиге, набрав после шести туров 13 очков.

27 августа красно-белые проведут выездной матч против «Факела», ранее они также в гостях уступили московскому «Динамо» (0:1).