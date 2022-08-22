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«Это не некролог». Федун обратился к болельщикам «Спартака»

Леонид Арнольдович покидает клуб.
22 августа 2022 12:47
автор: Александр Шульгин

Леонид Федун обратился к болельщикам московского «Спартака» после новости о том, что он уходит из клуба, продав контрольный пакет акций «Лукойлу».

«Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.

Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.

P.S. И да, это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мои помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды «Спартак». Вперед, красно-белые! К новым титулам!» — цитирует Федуна пресс-служба «Спартака».

Напомним, сегодня стало известно о том, что Федун продал контрольный пакет акций и домашнюю арену клуба компании «Лукойл».

Леонид Арнольдович владел «Спартаком» с 2004 года. За это время команда один раз становилась чемпионом страны, выиграла один Кубок и один Суперкубок России. В сезоне 2011/12 красно-белые под руководством Валерия Карпина дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

источник: ФК «Спартак»
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