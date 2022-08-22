«Адана Демирспор» поздравил Дзюбу с днем рождения (фото)

Новый клуб российского нападающего Артема Дзюбы турецкий «Адана Демирспор» поздравил футболиста с днем рождения.
22 августа форварду исполнилось 34 года.
«Сегодня день рождения у нашего футболиста Артема Дзюбы. С днем рождения, Дзюба!» - говорится в сообщении пресс-службы клуба, к которому прикреплено следующее изображение.
Напомним, 33-летний форвард перебрался в турецкую команду 18 августа. Он заключил договор по схеме «1+1».
«Адана Демирспор» в день рождения Дзюбы сыграет в гостях с «Фенербахче» и в случае победы станет лидером турецкой суперлиги.