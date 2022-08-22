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Адвокат Добровинский - об уходе Федуна: В Испании лучше и без «Спартака» дешевле

«Лукойл» приобрел все акции «Спартака».
22 августа 2022 13:23

Адвокат Александр Добровинский высказался об уходе Леонида Федуна со всех постов в «Спартаке» после приобретения «Лукойлом» ста процентов акций клуба.

- Насколько я понимаю, уход Леонида Федуна из состава акционеров и с главного поста в «Спартаке» с футболом клеится довольно опосредованно. Это вынужденный шаг, который, скорее всего, связан с предполагаемой или практически уже осуществлённой эмиграцией из России всей большой семьи во главе с Заремой Селиховой. Действительно - жить далеко и одновременно быть совладельцем народной команды - как-то не очень. Плюс к этому санкции, недавний проигрыш Динамо, всеобщая недоброжелательность к жене, бесконечное недовольство болельщиков... Словом, «в Испании лучше и без Спартака дешевле». Да ещё в бункере место пообещали, - прокомментировал адвокат Александр Добровинский.

Напомним, что Федун являлся владельцем «Спартака» с 2004 года. Ранее он покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с семейными обстоятельствами, а также достижением пенсионного возраста.

При Леониде Арнольдовиче московский клуб становился чемпионом страны (сезон-2016/2017), обладателем Кубка России (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017).

источник: «Советский спорт»
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