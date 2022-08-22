Гинер не испытывает эмоций из-за ухода Федуна из «Спартака»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

Напомним, что Федун сложил с себя все полномочия в футбольном клубе после приобретения его «Лукойлом».

«Федун уходит из «Спартака»? Хочет — уходит, не хочет — не уходит. У меня никаких эмоций», - приводит слова Гинера «Чемпионат».

Федун являлся владельцем «Спартака» с 2004 года. Ранее он покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с семейными обстоятельствами, а также достижением пенсионного возраста.

При Леониде Арнольдовиче «Спартак» становился чемпионом страны (сезон-2016/2017), обладателем Кубка России (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017).