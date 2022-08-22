Итальянская пресса в восторге от Кварацхелии

Итальянская пресса похвалила грузинского полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию за игру в во втором туре серии А против «Монцы» (4:0).

Tuttosport назвала автора дубля, именно с такими результативными показателями закончил игру бывший вингер «Локомотива» и «Рубина», лучшим футболистом матча, поставив ему оценку 9.0.

Также Хвича стал лучшим и по версиям Corriere dello Sport и La Gazzetta dello Sport, которые выставили грузину оценку чуть поменьше – 8,0.

Новичка «Наполи» называют восходящей звездой и даже сравнивают с Марадоной.

Добавим, что Кварацхелия подписал пятилетний контракт с неаполитанским клубом, который заплатил батумскому «Динамо» за полузащитника 10 млн евро.