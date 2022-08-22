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Каземиро: После финала Лиги чемпионов я почувствовал, мое время в «Реале» подошло к концу

30-летний бразилец продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
22 августа 2022 15:04
автор: Максим Скороходов

Бразильский полузащитник Каземиро объяснил испанской прессе свой переход из мадридского «Реала» в английский «Манчестер Юнайтед».

«После финала Лиги чемпионов я разговаривал со своим агентом и сказал ему, что у меня такое ощущение, что мое время в «Реале» подошло к концу. Я честен со всеми, я думал об этом. Агент сказал мне уехать в отпуск, чтобы потом принять решение на спокойную голову. Когда он закончился, данное ощущение не ушло. Но я чувствую себя самым счастливым в мире, потому что ушел с выполненным долгом.

Я хотел принять новый вызов, попробовать себя в другой лиге, другой культуре. Я ничего там не выиграл. Я хочу помочь там, как это сделал здесь. Я перехожу туда с надеждой», - сказал бразилец на пресс-конференции.

Напомним, Каземиро перешел в систему «Реала» зимой 2013 года. За это время он провел 336 матчей и выиграл 18 титулов, в том числе 5 трофеев Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за 30-летнего игрока 60 млн евро. Еще 10 млн евро испанцы получат в виде бонусов.

источник: «Советский спорт»
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Каземиро: После финала Лиги чемпионов я почувствовал, мое время в «Реале» подошло к концу
30-летний бразилец продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
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