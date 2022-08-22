Прудников – о финансировании «Спартака» при Федуне: Во все кризисы зарплаты выплачивались вовремя

Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников рассказал о своих ощущениях о работе клуба при правлении Леонида Федуна.

Напомним, что Федун сложил с себя все полномочия в «Спартаке» после приобретения его «Лукойлом».

«Когда Федун был хозяином «Спартака», то в клубе, конечно, все было хорошо. Сколько я помню: во все кризисы зарплаты выплачивались вовремя. Клуб предоставлял все, что нужно: сборы, экипировка. Никогда не было задержек. Во все времена не было задержек.

Федун – человек, который финансирует клуб, и он должен выполнять свои обязанности на сто процентов. Но с таким финансированием, со стопроцентными условиями клуб выиграл очень мало золотых медалей», - приводит слова Прудникова Eurostavka.

Федун являлся владельцем «Спартака» с 2004 года. Ранее он покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с семейными обстоятельствами, а также достижением пенсионного возраста.

При Леониде Арнольдовиче «Спартак» становился чемпионом страны (сезон-2016/2017), обладателем Кубка России (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017).