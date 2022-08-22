Защитник «Барселоны» Умтити перейдет в «Лечче» на бесплатной основе

Центральный защитник «Барселоны» Самуэль Умтити находится в шаге от того, чтобы продолжить свою карьеру в Италии.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери в своих соцсетях, каталонский клуб бесплатно отпустит 28-летнего француза в «Лечче» и будет выплачивать ему заработную плату. Также отмечается, что сине-гранатовые будут получать бонусы за каждый матч, в котором примет участие Умтити. Это продлится вплоть до установленного срока.

Напомним, что Умтити выступает за «Барселону» с июля 2016 года. Всего за команду он провел 133 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.