Рэшфорд заявил, что не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд ответил на вопрос о том, планирует ли он уходить из клуба в текущее трансферное окно.

Ранее стало известно, что руководство «красных дьяволов» рассматривает возможность продажи 24-летнего англичанина.

– Я на 100 процентов привержен «Манчестер Юнайтед». Это даже не обсуждается. Также неизменно то, что я буду продолжать полностью отдаваться на тренировках и матчах. Мне всегда хотелось играть за «Манчестер Юнайтед» и бороться с клубом за трофеи, – цитирует Рэшфорда известное британское СМИ.

Напомним, что Рэшфорд является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Всего в составе «манкунианцев» он провел 305 матчей, забил 93 гола и отдал 58 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Рэшфорда заинтересованы «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен».