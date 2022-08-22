Дмитрий Селюк: Если Федун переедет в Испанию, может стать акционером «Барселоны»

– До последнего не верил, что Федун уйдет, хотя разговоры об этом шли давно, – говорит футбольный агент Дмитрий Селюк. – До сегодняшнего дня не верил, пока не объявили. И не верю, что Федун навсегда ушел из футбола. Почти 20 лет он варился в этой кухне, и Зарема окунулась в футбол с головой. А большой футбол – это наркотик.

– Адвокат Добровинский написал, что Федун переезжает на ПМЖ в Испании, мол, переезд уже давно идет. Глядишь, и купит условную «Мальорку».

– Кстати, Федун легко может стать акционером «Барселоны». Купить на fan-ID постоянный абонемент и стать социосом клуба, членом ассоциации болельщиков клуба. А каждый социос – это акционер «Барселоны».