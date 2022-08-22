Салах назвал команды, которые будут соперничать с «Ливерпулем» за чемпионство АПЛ в сезоне-2022/23

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о том, какие клубы станут их конкурентами в борьбе за победу в текущем сезоне чемпионата Англии.

Отметим, что в данный момент подопечные Юргена Клоппа занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав два очка. На старте турнира красные сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1).

– «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». Думаю, эти три клуба составят нам конкуренцию, – сказал Салах в интервью для британского СМИ.

Добавим, что в понедельник, 22 августа, «Ливерпуль» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура АПЛ.