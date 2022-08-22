Дмитрий Селюк: Федун останется в истории «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил итоги работы Леонида Федуна на посту президента «Спартака».

Напомним, что Федун сложил с себя все полномочия в футбольном клубе после приобретения его «Лукойлом».

«Многие Федуна ругают, фанаты часто на него наезжали по различным поводам. Да, трофеев при Федуне было немного – одно чемпионство и, по-моему, два Кубка России.

Но Федун останется в истории клуба, как человек, построивший прекрасный стадион.

В чем-то Федун был прав, в чем-то не прав. Но он создавал, а не ошибается тот, кто ничего не делает», - сказал Селюк «Советскому спорту».

Федун являлся владельцем «Спартака» с 2004 года. Ранее он покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с семейными обстоятельствами, а также достижением пенсионного возраста.

При Леониде Арнольдовиче «Спартак» становился чемпионом страны (сезон-2016/2017), обладателем Кубка России (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017).