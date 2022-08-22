Воспитанник «Спартака» Шайхтдинов перейдет в «Зенит»

Защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов близок к переходу в «Зенит», сообщает «Метарейтинг».

По данным источника, 18-летний футболист проходит медицинский осмотр в Санкт-Петербурге.

Шайхтдинов – воспитанник «Спартака», сыграть за основную команду красно-белых он не успел.

В прошлом сезоне Шайхтдинов провел восемь матчей в ФНЛ за «Спартак-2», в которых отдал одну голевую передачу.

Контракт правого защитника со «Спартаком» истекает 30 июня 2024 года. Согласно Transfermarkt, его рыночная цена составляет 15 тысяч евро.