Воспитанник «Спартака» Шайхтдинов перейдет в «Зенит»

Защитник «Спартака» Дамир Шайхтдинов близок к переходу в «Зенит», сообщает «Метарейтинг».
По данным источника, 18-летний футболист проходит медицинский осмотр в Санкт-Петербурге.
Шайхтдинов – воспитанник «Спартака», сыграть за основную команду красно-белых он не успел.
В прошлом сезоне Шайхтдинов провел восемь матчей в ФНЛ за «Спартак-2», в которых отдал одну голевую передачу.
Контракт правого защитника со «Спартаком» истекает 30 июня 2024 года. Согласно Transfermarkt, его рыночная цена составляет 15 тысяч евро.
источник: «Метарейтинг»