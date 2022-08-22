ФНЛ рассмотрит возможность включения клубов из Крыма в состав участников турниров под своей эгидой

В понедельник, 22 августа, во время заседания Президиума ФНЛ обсудили вопрос с включением крымских клубов в состав участников соревнований под эгидой лиги.

По информации пресс-службы ФНЛ, было принято решение создать совместную рабочую группу, целью которой является оценка готовности профессиональных команд полуострова к интеграции. Отмечается, что в скором времени делегация ФНЛ посетит Крым.

Напомним, что в данный момент соревнования для крымских клубов проводятся под эгидой Крымского футбольного союза.