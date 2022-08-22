Селюк согласен с Федуном, что роль тренера в успехах команды преувеличивают

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил правдивость фразу бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что тренер - это всего десять процентов успеха команды.

Напомним, что Федун сложил с себя все полномочия в футбольном клубе после приобретения его «Лукойлом».

«У успешного клуба три составляющих успеха: развитая инфраструктура, хорошее финансовое положение и хороший состав, то есть, классные футболисты. Правда, хороший состав вытекает из хорошего финансового положения. И тренеру я бы отдал не больше тридцати процентов.

Посмотрите на «Баварию» – какого тренера не назначь, команда все равно выиграет чемпионат Германии в одну калитку. Правда, с Лигой чемпионов в последние годы им не очень везет», - сказал Селюк «Советскому спорту».

Федун являлся владельцем «Спартака» с 2004 года. Ранее он покинул пост вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию в связи с семейными обстоятельствами, а также достижением пенсионного возраста.

При Леониде Арнольдовиче «Спартак» становился чемпионом страны (сезон-2016/2017), обладателем Кубка России (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017).