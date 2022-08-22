Тренер «Селтика» подтвердил, что клуб находится в шаге от подписания игрока «Рубина» Хакшабановича

Фланговый полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович близок к тому, чтобы стать игроком «Селтика» этим летом. Об этом сообщил главный тренер шотландского клуба Ангелос Постекоглу.

Ранее появилась новость, что команда из Глазго рассматривает кандидатуру 23-летнего черногорца в качестве усиления своей средней линии в текущее трансферное окно.

– Близки ли мы к тому, чтобы закрыть cделку по Хакшабановичу? Да, думаю, это правильное описание ситуации. Мы близки к этому, – цитирует Постекоглу известное британское СМИ.

Напомним, что Хакшабанович перешел в «Рубин» в июле 2021 года из шведского «Норчепинга» за шесть с половиной миллионов евро. Всего за казанцев он отыграл 23 матча, забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что с марта по июнь этого года футболист выступал за «Юргорден» на правах аренды.