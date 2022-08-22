«ПСЖ» хочет приобрести у «Лейпцига» защитников Гвардиола и Симакана

«ПСЖ» рассматривает возможность покупки двух центральных защитников «Лейпцига», а именно Йошко Гвардиола и Мохамеда Симакана.

По информации немецких СМИ, парижане готовы вступить в переговоры с «быками» по переходу обоих футболистов этим летом. Отмечается, что руководство команды Бундеслиги сделают все возможное, чтобы сохранить игроков в своем составе.

Напомним, что Гвардиол и Симакан присоединились к «Лейпцигу» летом прошлого года. На счету 20-летнего хорвата 49 матчей, в которых он забил два гола и отдал четыре результативных передачи. Что касается Симакана, то 22-летний француз отыграл за клуб 45 встреч.

Действующие контракты обоих футболистом с «Лейпцигом» рассчитаны до конца сезона-2025/26.