Переговоры между «Челси» и «Барселоной» по переходу Обамеянга находятся на продвинутой стадии

«Челси» все ближе к тому, чтобы приобрести нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщают СМИ из Великобритании, клубы уже оформили сделку по переходу 33-летнего габонца. Отмечается, что предполагаемая сумма трансфера от 17,7 до 29,5 миллионов евро.

Ранее появилась новость, что сам игрок не планирует покидать испанскую команду этим летом и рассчитывает побороться за место в стартовом составе в сезоне-2022/23. Однако сине-гранатовые готовы продать форварда в связи со сложной финансовой ситуацией.

Напомним, Обамеянг выступает за «Барселону» с конца января этого года. Всего за каталонцев он отыграл 24 матча, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.