Роналду могут не включить в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может не выйти в стартовом составе команды на матч третьего тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

По информации британских СМИ, 37-летний португалец начнет предстоящую встречу на скамейке запасных. Отмечается, что его место займет французский форвард Антони Марсьяль.

Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в понедельник, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало – в 22:00 мск.

В данный момент подопечные Эрика тен Хага занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, не набрав очков. Что касается «Ливерпуля», то команда Юргена Клоппа идет 15-й (2 очка).