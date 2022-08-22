В ЦСКА рассказали о травмах Заболотного и Кучаева

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, какие травмы получили два игрока московского клуба, а именно полузащитник Константин Кучаев и нападающий Антон Заболотный.

По информации источника, 31-летнему Заболотному диагностировали повреждение акромиально-ключичного сочленения. Отмечается, что после стартовой терапии будет принято решение об окончательной тактике лечения футболиста.

Что касается Кучаева, то 24-летнему хавбеку также предстоит пройти комплексную стартовую терапию.

Добавим, что Заболотный получил травму в матче шестого тура чемпионата России с «Ахматом» (4:2). Кучаев не смог принять участие в прошедшей игре, получив повреждение во время предыгровой разминки.