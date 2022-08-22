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Каземиро прибыл на «Олд Траффорд» перед матчем «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»

Бразильца должны официально представить в качестве футболиста «манкунианцев».
22 августа 2022 20:19
автор: Владислав Корегин

Бразильский полузащитник Каземиро прибыл на стадион «Олд Траффорд» на матч третьего тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Ожидается, что перед началом встречи «красные дьяволы» официально представят 30-летнего хавбека в качестве игрока их клуба.

Ранее сообщалось, что английская команда заплатит «Реалу» 70 миллионов евро за переход Каземиро. При этом футболист заключит четырехлетний контракт.

Напомним, что матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в понедельник, 22 августа. Начало – в 22:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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