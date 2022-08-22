Сербский полузащитник Чиркович станет игроком «Крыльев Советов»

Фланговый полузащитник сербского клуба «Вождовац» Александр Чиркович продолжит свою карьеру в России.

Согласно данным портала «Метарейтинг», «Крылья Советов» находятся в шаге от того, чтобы заключить трудовое соглашение с 20-летним хавбеком. Ожидается, что в скором времени игрок прибудет в расположение самарского клуба.

Напомним, что Чиркович является воспитанником академии австрийской «Адмиры». К «Вождовацу» он присоединился в январе 2022 года – на его счету пять забитых мячей и два результативных паса в 21 проведенном матче. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца декабря 2023-го.