Защитник «Челси» Эмерсон продолжит свою карьеру в «Вест Хэме»

«Вест Хэм» близок к тому, чтобы оформить переход левого защитника «Челси» Эмерсона этим летом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «молотобойцы» заплатят за трансфер 28-летнего итальянца около 15 миллионов евро плюс два миллиона в виде бонусов. Отмечается, что в данный момент стороны обсуждают детали личного контракта футболиста.
Напомним, что Эмерсон выступает за «Челси» с января 2018 года. Всего за «синих» он отыграл 71 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024-го.
Сезон-2021/22 футболист провел в аренде в «Лионе».
источник: «Советский спорт»