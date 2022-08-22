Защитник «Челси» Эмерсон продолжит свою карьеру в «Вест Хэме»

«Вест Хэм» близок к тому, чтобы оформить переход левого защитника «Челси» Эмерсона этим летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «молотобойцы» заплатят за трансфер 28-летнего итальянца около 15 миллионов евро плюс два миллиона в виде бонусов. Отмечается, что в данный момент стороны обсуждают детали личного контракта футболиста.

Напомним, что Эмерсон выступает за «Челси» с января 2018 года. Всего за «синих» он отыграл 71 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

Сезон-2021/22 футболист провел в аренде в «Лионе».