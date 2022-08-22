Дзюба попал в стартовый состав «Адана Демирспора» на матч с «Фенербахче»

Стало известно о том, что российский нападающий Артем Дзюба дебютирует за «Адана Демирспор» в матче третьего тура чемпионата Турции с «Фенербахче». Игра пройдет в понедельник, 22 августа, в 21:45 мск.

Отмечается, что 34-летний футболист был включен в стартовый состав команды на предстоящую встречу.

Напомним, 18 августа «Адана Демирспор» объявил о подписании однолетнего контракта с Дзюбой с возможностью продления еще на один сезон. Ранее игрок покинул «Зенит» на правах свободного агента.