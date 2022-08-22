«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Роналду остался на скамейке запасных

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» объявили свои стартовые составы на матч третьего тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча команд состоится в понедельник, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд». Начало – в 22:00 мск.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласия, Мактоминей, Эриксен, Эланга, Фернандеш, Санчо, Рэшфорд.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Эллиотт, Диас, Салах, Фирмино.

Добавим, что в данный момент подопечные Эрика тен Хага занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, не набрав очков. Что касается «Ливерпуля», то команда Юргена Клоппа идет 15-й (2 очка).