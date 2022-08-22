Гол Смоллинга принес «Роме» минимальном победу над «Кремонезе» в домашнем матче

Матч второго тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Кремонезе» завершился победой римского клуба со счетом 1:0.

Отметим, что автором единственного гола в составе волков стал защитник Крис Смоллинг, отличившийся на 65-й минуте после передачи хавбека Лоренцо Пеллегрини.

Таким образом, подопечные Жозе Моуриньо набрали шесть очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» идет 18-м (0 очков).

В следующем туре римская команда сыграет в гостях с «Ювентусом», а «Кремонезе» на своем поле примет «Торино». Обе встречи пройдут 27 августа.

Чемпионат Италии

2-й тур

«Рома» – «Кремонезе» – 1:0 (0:0)

Гол: Смоллинг, 65.