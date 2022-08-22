«Болонья» арендует полузащитника «Динамо» Моро до лета 2023 года с правом возможного выкупа

Опорный полузащитник «Динамо» Никола Моро в скором времени пополнит состав «Болоньи».

Как утверждает журналист Николо Скира в своих соцсетях, итальянский клуб достиг договоренности с бело-голубыми по переходу 24-летнего хорвата этим летом.

Отмечается, что хавбек присоединится к команде Серии А на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом возможного выкупа.

Напомним, Моро выступает за «Динамо» с августа 2020 года. Всего за москвичей он отыграл 66 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2025-го.