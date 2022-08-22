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Экс-игрок «Зенита» и «Рубина» Ансальди перешел в «Парму»

Ранее игрок покинул «Торино» в связи с истечением срока контракта.
22 августа 2022 21:55
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Пармы» сообщила о том, что к команде на правах свободного агента присоединился левый защитник Кристиан Ансальди.

Отмечается, что 35-летний аргентинец заключил с «крестоносцами» контракт на один год.

Ранее в своей карьере защитник играл за «Рубин» и «Зенит», став двукратным чемпионом России (2008, 2009), а также обладателем Кубка (2012) и Суперкубка страны (2010, 2012). Также в его послужным списке выступления за «Интер», «Атлетико», «Дженоа», «Торино» и «Ньюэллс Олд Бойз».

В составе сборной Аргентины он отыграл пять матчей.

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