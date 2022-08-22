Каземиро официально представлен в качестве игрока «Манчестер Юнайтед»

Опорный полузащитник Каземиро официально перешел из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает клубная пресс-служба «красных дьяволов».

Отмечается, что 30-летнего бразилец заключил с командой четырехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон. Хавбек будет выступать под 18-м номером. Ранее в СМИ появилась новость, что сумма трансфера футболиста составит около 70 миллионов евро.

Напомним, что Каземиро защищал цвета «Реала» с июля 2015 года. Всего за мадридцев он отыграл 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с командой футболист стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов и трехкратным чемпионом Испании.