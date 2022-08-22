«Арсенал» хочет подписать форварда «Вулверхэмптона» Нету

Фланговый нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету входит в сферу интересов «Арсенала».

По информации британских СМИ, лондонский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего португальца в качестве возможной замены форварду Николя Пепе, который близок к уходу в «Ниццу» этим летом. Отмечается, что канониры вступят в переговоры с игроком только после того, как коллектив покинет ивуарийский футболист.

Напомним, что Нету выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2019 года. Всего за «волков» он отыграл 95 матчей, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Текущая рыночная стоимость Нету оценивается в 32 миллиона евро.