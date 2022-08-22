«Ювентус» на выезде не смог обыграть «Сампдорию»

Футболисты «Ювентуса» потеряли очки в матче второго тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (0:0).

Отметим, что встреча между командами состоялась в понедельник, 22 августа, в Генуе. На 65-й минуте подопечные Массимилиано Аллегри вышли вперед в счете усилиями хавбека Адриена Рабьо, однако главный арбитр игры Розарио Абиссо после просмотра VAR отменил этот гол.

Таким образом, «Ювентус» набрал четыре очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» идет 16-й (1 очко).

27 августа туринский клуб сыграет дома с «Ромой», а генуэзцы днем позже отправится в гости к «Салернитане».

Чемпионат Италии

2-й тур

«Сампдория» – «Ювентус» – 0:0