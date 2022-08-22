Гол Дзюбы не помог «Адана Демирспору» набрать очки в матче с «Фенербахче»

«Адана Демирспор» на выезде уступил «Фенербахче» (4:2) в матче третьего тура чемпионата Турции.

Отметим, что один из голов в составе гостевой команды забил российский нападающий Артем Дзюба, отличившийся на 66-й минуте. В прошедшей игре 34-летний футболист дебютировал за свой новый клуб. Еще один гол забил Юнес Беланда (56). Стамбульцы ответили точными ударами Эннера Валенсии (21, 41), Михи Зайца (48) и Эзджана Алиоски (84).

Добавим, что на 83-й минуте с поля был удален партнер Дзюбы по команде, а именно экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

В данный момент «Фенербахче» поднялся на первое место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Адана Демирспор» опустился на шестую строчку (6 очков).

Чемпионат Турции

3-й тур

«Фенербахче» – «Адана Демирспор» – 4:2 (2:0)

Голы: Валенсия, 21, 41. Зайц, 48. Алиоски, 84 – Беланда, 56 (с пенальти). Дзюба, 66.

Удаление: Ракицкий (83).