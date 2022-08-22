«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Ливерпуль», одержав свою первую победу в текущем сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче третьего тура чемпионата Англии.

Отметим, что в составе хозяев голы забили нападающие Джейдон Санчо (16-я минута) и Маркус Рэшфорд (53). Соперник ответил забитым мячом форварда Мохамеда Салаха (81).

Таким образом, подопечные Эрика тен Хага выиграли свой первый матч в новом сезоне АПЛ. В данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка. «Ливерпуль» идет 16-м (2 очка).

27 августа «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Саутгемптону», а «Ливерпуль» в тот же день на своем поле примет «Борнмут».

Чемпионат Англии

3-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 2:1 (1:0)

Голы: Санчо, 16. Рэшфорд, 53 – Салах, 81.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот (Ван-Биссака, 86), Варан, Мартинес, Маласия, Мактоминей, Эриксен (ван де Бек, 86), Эланга (Марсьяль, 46), Фернандеш, Санчо (Фред, 71), Рэшфорд (Роналду, 86).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 85), Хендерсон (Фабиньо, 59), Милнер (Карвалью, 73), Эллиотт, Диас, Салах, Фирмино.

Предупреждения: Александер-Арнольд (24), Варан (27), Далот (45), Фернандеш (74).