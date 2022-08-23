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Портал WhoScored признал Дзюбу лучшим игроком «Адана Демирспора» в матче с «Фенербахче»

В прошедшей игре россиянин забил свой дебютный гол за турецкий клуб.
23 августа 2022 08:25
автор: Владислав Корегин

Статический портал WhoScored опубликовал рейтинги игроков по итогам матча третьего тура чемпионата Турции «Фенербахче» – «Адана Демирспор» (4:2).

Отметим, что нападающий гостей Артем Дзюба получил самую высокую оценку среди всех футболистов своей команды – 7,3. В прошедшей встрече форвард провел на поле 87 минут и отличился одним забитым мячом.

Напомним, 18 августа «Адана Демирспор» объявил о подписании однолетнего контракта с Дзюбой с возможностью продления еще на один сезон. Ранее игрок покинул «Зенит» на правах свободного агента.

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