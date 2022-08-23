Тен Хаг высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» в матче третьего тура АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча третьего тура чемпионата Англии, в котором его клуб обыграл «Ливерпуль» (2:1).

Отметим, что в составе «красных дьяволов» голы забили Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд. Соперник ответил забитым мячом Мохамеда Салаха.

– Можно говорить о тактической составляющей этой победы, но дело в отношении футболистов к игре. У них был боевой дух – в такие момент можно увидеть, чего могут достичь игроки. Я сказал им, что они должны действовать, а не много говорить, – приводит слова тен Хага известное британское СМИ.

Добавим, что «МЮ» выиграл свой первый матч в новом сезоне АПЛ. В данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка. «Ливерпуль» идет 16-м (2 очка).

27 августа «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Саутгемптону», а «Ливерпуль» в тот же день на своем поле примет «Борнмут».