Клопп считает, что «Ливерпуль» должен был побеждать «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением по поводу поражения команды в матче третьего тура чемпионата Англии от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Отметим, что в новом сезоне АПЛ «красные» все еще не смогли одержать победу. Ранее команда сыграла вничью с «Фулхэмом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1).

– Игроки «Манчестер Юнайтед» были более настойчивы, чем мы. Им удалось навязать нам свой футбол после первого гола. Безусловно, это не тот результат, которого мы хотели добиться. Мы должны были выигрывать эту игру. Наше текущее положение меня беспокоит, – сказал Клопп в интервью британским СМИ.

Добавим, что в данный момент «Ливерпуль» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав два очка. 27 августа «мерсисайдцы» сыграет дома с «Борнмутом».