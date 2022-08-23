«Челси» рассматривает возможность подписания форварда «Милана» Леау

Фланговый нападающий «Милана» Рафаэл Леау входит в сферу интересов «Челси».

По информации британских СМИ, лондонский клуб уже начал переговоры с «россонери» о переходе 23-летнего португальца этим летом. Отмечается, что руководство «синих» планирует включить в данную сделку одного или несколько своих игроков, чтобы сбить высокий ценник на форварда.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за клуб он отыграл 117 матчей, забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Текущая рыночная стоимость Леау оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что команда не планирует продавать Леау в текущее трансферное окно.