В «Сочи» сообщили о том, что Ангбану был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки

Стали известны подробности травмы центрального полузащитника «Сочи» Викторьена Ангбана, полученной в матче шестого тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).

По информации пресс-службы сочинцев, по итогам медицинского обследования у 25-летнего ивуарийца был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Отмечается, что в скором времени хавбек будет прооперирован в Барселоне.

Напомним, что Ангбан выступает за «Сочи» с июля прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 35 матчей, забил один гол и отдал три результативных паса.

В данный момент сочинский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков в шести турах.