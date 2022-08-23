Роналду поблагодарил болельщиков «Манчестер Юнайтед» за поддержку в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на победу команды в матче третьего тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:1).

Отметим, что 37-летний португалец вышел на поле на 86-й минуте встречи, заменив Маркуса Рэшфорда, и не отличился голевыми действиями.

– Отличная работа! Спасибо за поддержку всем, кто пришел на «Олд Траффорд», – написал Роналду в своих соцсетях.

Добавим, что «МЮ» выиграл свой первый матч в новом сезоне АПЛ. В данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка. 27 августа «красные дьяволы» сыграют в гостях с «Саутгемптоном».