«Ювентус» близок к тому, чтобы подписать форварда сборной Польши Милика

Форвард «Марселя» Аркадиуш Милик находится в шаге от возвращения в Италию.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях, 28-летний поляк пополнит состав «Ювентуса». Отмечается, что туринский клуб арендует футболиста до конца сезона-2022/23 с правом возможного выкупа за восемь миллионов евро.

Напомним, что Милик выступает за «Марсель» с января прошлого года. Всего за «провансальцев» он отыграл 55 матчей, забил 30 голов и отдал три результативных паса. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Наполи».