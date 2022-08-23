Кристиан Нобоа в соцсетях ретвитнул пост о своем переходе в ЦСКА

Центральному полузащитнику «Сочи» Кристиану Нобоа понравился пост одного из пользователей соцсетей, в котором говорится о его возможном переходе в ЦСКА.

Отметим, что 37-летний эквадорец ретвитнул данную запись. В тексте было указано, что армейский клуб предложил футболисту двухлетний контракт. При этом сам игрок согласился на данный переход.

Ранее Нобоа сообщал, что «Сочи» получал предложения по его трансферу от ЦСКА и «Зенита», однако команда отказалась его продавать.

Напомним, Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Всего в составе «барсов» он отыграл 81 матч, забил 30 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.