Защитник ЦСКА Гайич заявил, что не покинет клуб даже в случае предложения от «Манчестер Сити»

Правый защитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос о том, планирует ли он приостановить свой контракт с московской командой в ближайшее время.

Отметим, что 26-летний серб пополнил состав красно-синих этим летом на правах свободного агента. С игроком был подписано соглашение до конца сезона-2024/25. Всего за армейцев он отыграл шесть матчей, отдав один результативный пас.

– Если бы я хотел приостановить контракт, я бы не приезжал сюда. Я не могу представить, что сделаю так. Даже если Гвардиола пригласит в «Манчестер Сити»? Да. Моя задача – играть и выкладываться на поле, – цитирует Гайича «РБ-Спорт».

Напомним, что Гайич является воспитанником академии «Белграда». Также в своей карьере он защищал цвета «Бордо» и «Црвены Звезды». За сборную Сербии футболист провел одну встречу.