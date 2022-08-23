Кавани может стать игроком «Валенсии»

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани может пополнить состав «Валенсии» на правах свободного агента этим летом.

Как утверждает журналист Николо Скира в своих соцсетях, руководство «летучих мышей» предложило 35-летнему футболисту контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.

Отмечается, что в данный момент испанская команда является главным фаворитом в борьбе за подписание опытного форварда, опережая «Вильярреал» и «Ниццу».

Напомним, что Кавани покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22. В общей сложности он провел за «красных дьяволов» 59 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее в своей карьере уругваец выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».