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Защитнику «Манчестер Сити» Менди грозит пожизненное заключение по делу об изнасилованиях

Футболист отрицает свою вину.
23 августа 2022 12:18
автор: Александр Бойченко

В Англии продолжаются слушания по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенджаменом Менди. Футболист может сесть в тюрьму на срок от 5 до 20 лет, но также не исключается и пожизненное заключение.

Об этом сообщают испанские СМИ.

Ранее Менди не признал себя виновным ни по одному из девяти обвинений в изнасиловании шести девушек. Прокурор по делу Тимоти Крей сообщил присяжным, что футболист запер двух женщин в комнатах своего особняка и изнасиловал их.

Подруга девушки, которую, по словам Менди, трижды изнасиловал, сказал следующее:

«Кажется, она увидела привидение. Она потеряла сознание. Она казалась мертвой», — рассказала девушка.

Девушка также рассказала, что начала переживать за свою подругу, когда та на 20 минут пропала с Менди в его особняке. Она пошла искать ее и обнаружила, что она спускалась по лестнице.

Добавим, что действующий контракт Менди с «Манчестер Сити» рассчитан до окончания сезона-2022/23. В прошлом году он сыграл лишь один матч за клуб, после чего был выведен из состава из-за обвинений.

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